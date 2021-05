KPO ruszy zanim Bruksela prześle pieniądze. Skąd rząd weźmie na to środki?

Jeden z możliwych wariantów to państwowe promesy - czytamy we wtorkowym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej". Poniekąd może to być konieczność, bo pieniądze na KPO będą pozyskiwane na rynkach przez Komisje Europejska.

Jednak zanim one wpłyną do Polski, najprawdopodobniej jesienią, państwa członkowskie już powinny zacząć realizować projekty, tak by udało im się je zrealizować do sierpnia 2026 r. Do tego bowiem dnia trzeba będzie się z unijnych środków rozliczyć.