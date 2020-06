Z drugiej strony, banki podwyższyły marże kredytowe. Jak wskazują eksperci Centrum AMRON, na początku czerwca średnia marża ofertowa kredytu hipotecznego wyniosła 2,25 proc. To oznacza, że wzrosła o 0,13 punktów proc. w porównaniu do lutego, który był ostatnim miesiącem przed pandemią (dane dotyczą kredytu wysokości 300 tys. zł, przy poziomie LtV 75 proc., udzielonego na okres 25 lat).

Jednak pomimo wzrostu marż kredytowych średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego było w czerwcu o 1,32 punktu proc. niższe niż w lutym i wyniosło 2,53 proc. Przy powyższych założeniach miesięczna rata kredytu spadnie z ok. 1 600 zł (tyle wynosiła w lutym) do 1 400 zł.

Centrum AMRON zwraca uwagę, że Bank Pekao podwyższył wymagany wkład własny z 10 proc. do 15 proc., PKO BP i Pekao Bank Hipoteczny - z 10 do 20 proc. Natomiast ING Bank Śląski, BOŚ Bank i BPS - z 20 proc. do 30 proc.

Może to doprowadzić do odpadku popyt na mieszkania, ponieważ część potencjalnych nabywców nie będzie mogła uzyskać finansowania. Pierwsze negatywne konsekwencje pandemii koronawirusa na rynku kredytów mieszkaniowych były widoczne już w marcu, kiedy wielu nabywców mieszkań wycofało się z transakcji.

W kwietniu BIK Indeks (informujący o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych) spadł o 27,6 proc. w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. Według danych Centrum AMRON liczba podpisanych umów kredytowych spadła w kwietniu o 20,7 proc. rok do roku, a w ujęciu wartościowym zanotowano spadek o 11,3 proc.

Natomiast w maju zanotowano lekką poprawę – indeks BIK wyniósł -24,2 proc., czyli o 3,4 punktu proc. więcej niż w kwietniu. Trudno jednak na razie wyrokować czy jest to zwiastun powrotu do trendu wzrostowego.