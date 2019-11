"Krowa Plus", czyli ministerstwo chce nagradzać za dobre warunki życia zwierząt

Program wsparcia dla hodowców trzody chlewnej został zapowiedziany kilka miesięcy temu, ale mówiąc najprościej, nie trafił do elektoratu. Szybko został wyśmiany, ochrzczono go roboczą nazwą "Świnia Plus" tudzież "Krowa Plus" i gdzieś zniknął. Okazuje się, że dopłaty na zapewnienie lepszego życia zwierzętom jednak będą.

