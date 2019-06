Pieniądze z Owca Plus trafiły do hodowców. Krowa może pozazdrościć

Samorząd województwa śląskiego przekazał w piątek 426 tys. zł na wsparcie hodowli owiec w ramach "Owcy Plus". To element prowadzonego już od dwunastu lat programu, który wspiera hodowlę owiec i kóz, a także ochronę bioróżnorodności Beskidów oraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

To też element popularyzacji stworzonego w 2017 r. "Szlaku bacówek programu Owca Plus". Składane oferty musiały uwzględniać m.in. wypas owiec na nie mniej niż 550 ha hal i polan na terenie Beskidów.

Przed wyborami do europarlamentu szef PiS Jarosław Kaczyński publicznie obiecywał , że hodowcy krów i świń dostaną dopłaty z UE. W "Krowa Plus" chodzi o kwotę 500 zł na hodowlę jednej krowy i 100 zł na hodowlę świni dla małych gospodarstw, które prowadzą własny chów, produkujące samodzielnie paszę dla zwierząt.

- Ja to zapowiedziałem i się z tego nie wycofuję. W czerwcu będzie posiedzenie komitetu monitorującego PROW i na to posiedzenie zgłosimy już naszą propozycję. Będę postulował o przesunięcia jeszcze w obecnej perspektywie PROW. Jeżeli będzie to niemożliwe, to w nowej perspektywie będziemy się ubiegać o udzielenie wsparcia, tak jak w kilku innych krajach Europy dofinansowania utrzymania krów i świń w warunkach podwyższonego dobrostanu. To nie jest dopłata do sztuk, tylko dopłata dla rolnika, który utrzymuje krowy w wyższym dobrostanie - wyjaśniał szef resortu rolnictwa.