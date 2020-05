Kryzys gospodarczy. Eksperci ostrzegają przed propozycjami Andrzeja Dudy na walkę ze skutkami bezrobocia

Wyższymi świadczeniami dla osób, które straciły pracę, chce Andrzej Duda łagodzić skutki bezrobocia. Na piątkowej konwencji programowej powiedział o podniesieniu zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1300 z ł. Zapowiedź sama w sobie nie jest nowa, bo już kilka tygodni temu wicepremier Jadwiga Emilewicz oświadczyła, że w obecnych warunkach podniesienie zasiłku jest zasadne. Po raz pierwszy sprecyzowana została natomiast kwota.

Duda powiedział też o zupełnie nowym świadczeniu, które miałoby być wypłacane przez 3 miesiące i przeznaczone wyłącznie dla osób, które straciły prace w wyniku cięć spowodowanych pandemią. Prezydent określił to świadczenie mianem dodatku solidarnościowego w kwocie 1200 zł. Nie sprecyzował, czy to kwoty brutto czy netto.

- Doktryna liberalna mówi, że transfery socjalne są złe, bo skoro nagradzamy niepracujących, to po co szukać pracy? Państwo jest gotowe płacić 2500 zł miesięcznie przez trzy miesiące, dodatkowo wiele rodzin dostaje 500+, więc w sumie będzie to więcej niż wynosi płaca minimalna – zwrócił uwagę w rozmowie z money.pl dr Antoni Kolek, prezes zarządu Instytutu Emerytalnego, którego poprosiliśmy o komentarz "na gorąco" zaraz po przemówieniu Dudy.