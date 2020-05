Duda proponuje wyższy zasiłek i dodatek solidarnościowy. Ekspert: "to może zniechęcić ludzi do podejmowania pracy"

Prezydent Andrzej Duda zaprezentował w piątek program, który będzie realizował, jeśli wygra wybory prezydenckie. Zapowiedział podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do 1300 zł i dodatek solidarnościowy, czyli 1200 zł dla każdego bezrobotnego, który stracił pracę przez koronawirusa. O ile o konieczności podniesienia zasiłku dla bezrobotnych mówiła już kilka tygodni temu minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, to już wypłacany przez trzy miesiące dodatek jest nowością.

Zapytaliśmy dra Antoniego Kolka, prezesa zarządu Instytutu Emerytalnego, czy jest to właściwy sposób wspierania osób, które w związku z kryzysem straciły pracę.

- Doktryna liberalna mówi, że transfery socjalne są złe, bo skoro nagradzamy niepracujących, to po co szukać pracy? Państwo jest gotowe płacić 2500 zł miesięcznie przez trzy miesiące, dodatkowo wiele rodzin dostaje 500+, więc w sumie będzie to więcej niż wynosi płaca minimalna – zwraca uwagę ekspert.