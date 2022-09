Kryzys już tu jest. To, co wydawało się czarnym scenariuszem, zaczyna się właśnie realizować

Drastyczne podwyżki cen prądu, gazu, węgla, czy paliw już odbijają się na codziennym funkcjonowaniu. To, co jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się czarnym scenariuszem, zaczyna się właśnie realizować. Drożyzna zmusza Polaków do podejmowania decyzji, które jeszcze niedawno były nie do pomyślenia.