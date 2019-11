Ładowanie hulajnóg coraz mniej opłacalne. "Nagle ścięli nam stawki i nawet nam o tym nie powiedzieli"

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy elektryczne hulajnogi zaczęły podbijać duże miasta w Polsce. Wystarczy mieć aplikację - na przykład Lime - by przejechać krótki dystans w centrum miasta, omijając korki lub zatłoczone autobusy.

Czekające na klientów w centrach miast hulajnogi były zwykłe naładowane. Wszystko dzięki temu, że specjalni ładowacze (nazywani "juicerami") zabierali je do domów, ładowali - i odstawiali na ulice.

Eldorado się jednak skończyło - stawki za ładowanie hulajnóg w firmie Lime nagle spadły. W ostatnich dniach na zamkniętych grupach i forach internetowych dla "juicerów" nie ma w zasadzie innego tematu. O ile jeszcze w sierpniu czy we wrześniu za naładowanie hulajnogi Lime płacił nawet kilkanaście złotych, tak teraz stawka rzadko przekracza 9 zł. Mocno spadły też stawki za zbieranie niesprawnych hulajnóg - takie "juicerzy" ostawiają do bazy. Jeszcze niedawno za odstawienie jednej takiej hulajnogi Lime płacił ponad 9 zł. Teraz - zwykle niecałe 6 zł.

Taki spadek zarobków może być problemem. Zwłaszcza, że "juicerzy" musieli zwykle sporo zainwestować, by zajmować się ładowaniem hulajnóg. Największym kosztem zwykle był zakup dostawczaka - bo trudno bez tego zabierać hulajnogi na ładowanie.

Dlatego komentarze na forach są bardzo ostre. Ładowacze zastanawiają się też, co będzie dalej. Sarkastycznie żartują, że stawka będzie podobna do tej w Belinie, tylko w innej walucie. W Niemczech "juicerzy" zarabiają 4,5 euro za pojazd.

Polscy ładowacze narzekają też na komunikację ze strony firmy. Lime początkowo zupełnie nie wyjaśniał, dlaczego stawki tak poszły w dół. Dopiero po wysyłaniu wielu wiadomości do przedstawicieli firmy, ładowacze zaczęli dostawać odpowiedzi. "Spadek stawek jest związany z niższym zapotrzebowaniem na hulajnogi w okresie jesienno-zimowym" - brzmiały wiadomości od pracowników Lime. Nie było jednak nawet wyjaśnienia, czy obniżka jest stała, czy tylko tymczasowa.

"Dynamiczne stawki"

Co ciekawe, inaczej brzmią odpowiedzi z Lime, które my dostaliśmy z biura prasowego. Firma nie potwierdza nam wprost, że jest to związane z okresem jesienno-zimowym, ani nawet tego, że stawki spadają.