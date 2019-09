Jakim pojazdem jest elektryczna hulajnoga?

E-hulajnogi na chodnikach to popularny widok, ale śmiałkowie wjeżdżają nimi też na jezdnie. Szybko okazało się, że rośnie liczba kolizji z udziałem e-hulajnóg. Presja na jak najszybsze uregulowanie zasad używania tego środka transportu przyniosła rezultat. W ubiegłym miesiącu resort infrastruktury przedstawił projekt zmiany prawa o ruchu drogowym i ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. To ma rozwiązać problem przez ograniczenie ruchu hulajnóg po drogach i chodnikach oraz wyznaczenie im limitu prędkości. Nie każdy będzie mógł hulajnogą kierować.

Elektryczna hulajnoga jak rower

Po zmianach przepisów prawa drogowego elektryczna hulajnoga będzie urządzeniem transportu osobistego (UTO), zaliczanym do rowerów. UTO to urządzenie o szerokości do 0,9 m, długości do 1,25 m, maksymalnej masie 20 kg, wyposażone w napęd elektryczny, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h. UTO przeznaczone jest do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na nim. Taką definicję zaproponowano w zmianie prawa drogowego.