"Łatwo jest stłumić inflację". Prezes PiS złożył ważną deklarację ws. drożyzny

- Mówiliśmy, że będą pieniądze dla rodzin i 500 zł było, a niedługo będzie 800 zł na każde dziecko. Jak mówiliśmy, że będziemy podnosić minimalną płacę, ale prowadzić politykę gospodarczą tak, żeby płace rosły, to rosną. Dzisiaj to już przeszło 7 tys. - mówił Jarosław Kaczyński podczas pikniku w Woli Rzędzińskiej. Odnosił się tym samym do danych o przeciętnej płacy , która w I kwartale 2023 r. wynosiła 7124,26 zł brutto.

Prezes PiS o inflacji. "Wystarczy przykręcić śrubę"

Prezes PiS odniósł się też do kwestii wysokiej inflacji. Podkreślił, że rząd z nią "dalej walczy". - Walczyliśmy tak, by nie doprowadzić do bezrobocia i nie doprowadzić do tego, by polskie dochody, tzw. PKB, spadło, żebyśmy się nie cofnęli w rozwoju - tłumaczył.