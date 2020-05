Lekcje zdalne. MEN wydało 16 mln zł na platformę widmo

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapłaciło ponad 16 mln zł za platformę do zdalnych lekcji. Przetarg na platformę, która miałaby oferować korzystanie z e-podręczników, komunikator i - w przyszłości - wideokonferencje, MEN zorganizował jeszcze w 2018 r. - informuje "Wyborcza". Narzędzie, gdyby działało, byłoby bardzo pomocne w czasie pandemii, jednak nauczyciele muszą posługiwać się innymi rozwiązaniami.

Jak czytamy w "Wyborczej", przetarg na dostawę Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, której "architektura systemu powinna być skalowalna dla minimum 6 mln użytkowników", ogłoszono jesienią 2018 roku. Ofertę złożyły dwie firmy, przetarg wygrał Gromar, który mógł się pochwalić stworzeniem narzędzia do edukacji zdalnej dla Łodzi.

Pieniądze wydano, platforma jest, ale nie w pełni funkcjonalna (dopiero 11 maja udostępniono wewnętrzny komunikator, który umożliwia pisanie w czasie rzeczywistym, wideo-konferencje nie działają), a nauczyciele narzekają. Wolą wysyłać do uczniów pakiety zadań, a nie prowadzić lekcje na żywo, by przypadkowo nie stać się pośmiewiskiem internetu. Co więcej, błądzą w kwestiach prawnych, jak choćby z RODO, gdy korzystają z takich narzędzi jak Messenger czy WhatsApp.