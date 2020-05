Konferencja Dudy i Morawieckiego dot. funduszu odbudowy. Gigantyczne pieniądze z UE dla Polski

- Kryzys, który nadchodzi, jest porównywalny z największymi, które dotąd dotykały Europę i świat. Wychodząc z kryzysu powinniśmy podążać drogą wielkich inwestycji - powiedział prezydent Andrzej Duda, jak dodał, dzięki funduszowi odbudowy Polska dostanie nowe środki na "budowę dróg, kolei i wielkie projekty".

- Europa na nowo powinna stać się wielkim warsztatem produkcyjnym. Od tego odeszliśmy, tnąc koszty, na daleki Wschód, do dalekiej Azji. To, w dobie koronawirusa, powodowało zerwanie łańcucha dostaw. Musimy wrócić do produkcji rodzimej. To ambitny plan i wymaga wielkich nakładów, ale cieszę się, że ten plan jest - dodał.

Premier Mateusz Morawiecki stwierdził z kolei, że w cieniu pandemii toczyły się trudne negocjacje dotyczące funduszu odbudowy.

- W pełni zgadzam się z tym, że Europa musi wymyślić się na nowo. Te miliardy to dodatkowy zastrzyk optymizmu. Jest to efekt twardej polityki negocjacyjnej - podkreślił szef rządu i dodał, że to bardzo dobra propozycja dla Polski.

- Wiemy, na czym polegają mechanizmy gospodarcze i dlatego zabiegałem, żeby te fundusze w Europie były jak największe, żeby ten zastrzyk pieniędzy był netto i wchodził tu i teraz - powiedział Morawiecki.

Przypomnijmy, że w środę Komisja Europejska wyłożyła na stół łącznie 62,8 mld euro. To propozycja dofinansowania dla Polski w ramach pomocy na czas po pandemii koronawirusa. Spora część środków ma zostać wypłacona w bezzwrotnych grantach, a część w niskooprocentowanych pożyczkach, których spłata byłaby rozłożona na kilkadziesiąt lat.

Jak informują ekonomiści mBanku, środki proponowane przez KE rozkładają się na 37,69 mld euro w grantach, a 25,1 mld euro w pożyczkach, co łącznie daje blisko 62,8 mld euro, czyli ponad 278 mld zł.

W sumie fundusz odbudowy zaproponowany przez Komisję Europejską dla wszystkich państw członkowskich ma opiewać na kwotę 750 mld euro, z czego 500 mld euro ma zostać wypłaconych w formie bezzwrotnych grantów, a 250 mld euro w formie pożyczek.

- To wspólna inwestycja w naszą przyszłość. Jesteśmy to winni naszym ojcom-założycielom, którzy podjęli odważny krok w kierunku Unii pokoju i dobrobytu. Teraz musimy kontynuować ten rozdział i przenieść go na nowe pokolenie. Przyszłym pokoleniom jesteśmy winni trwałą Unię Europejską. Niech długo żyje nam Europa - powiedziała w środę, ogłaszając plan odbudowy dla UE, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

