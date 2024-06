"Gigantyczne marnotrawstwo". Leszek Balcerowicz ostro o budowie CPK

- Polska stanie się jednym wielkim megalopolis, zobaczymy to za kilka lat. W ten projekt będą włączone wszystkie duże miasta w Polsce . Sieć kolejowa, którą proponujemy, jesteśmy w fazie przygotowań i finansowania, to będą koleje, które łączą największe miasta ze stolicą i między sobą. Gęsta sieć będzie obsługiwała realne potoki pasażerów, a nie ideologiczne wymysły. Początkiem tego projektu będzie "igrek", czyli Kolej Dużych Prędkości, łącząca Warszawę i Łodź z rozwidleniem na Warszawę i Wrocław - oświadczał Tusk.

Balcerowicz mówi o obalaniu mitów

Były wicepremier nawiązał też do ewentualnej likwidacji Okęcia. Te ma zostać pilnie usprawnione, żeby obsługiwać pasażerów przez kolejne osiem lat. Ale co dalej? Tusk zapowiadał, że prawdopodobnie zmieni się rola Lotniska Chopina.

- W momencie, gdy Baranów powinien wypuszczać pierwsze samoloty, zakładamy, że to rok 2032, będzie się rozstrzygała przyszłość Lotniska Chopina. Przy założeniu, że w Baranowie będą 34 mln pasażerów, funkcja Okęcia na pewno ulegnie zmianie. To bardzo ambitny zamiar, pracujemy nad tym od tygodni. Okęcie ma pełnić funkcje komunikacji przyszłości, rozwiązania, które dopiero powstają. Bezzałogowe drony obsługują różne trasy. Nie ulega wątpliwości, że w perspektywie kilku lat, ta rewolucja się dokona. Okęcie jest wymarzonym miejscem, by pełnić rolę centrum komunikacji lotniczej XXI wieku - mówił Tusk.

Prof. Balcerowicz: - Zamknięcie Okęcia to wspaniała perspektywa dla większości warszawiaków, którzy mieliby dalej na lotnisko. Mam nadzieję, że nie dojdzie do budowy CPK. To przykład gigantycznego marnotrawstwa. Pogarszać komfort pasażerom i wydać 500 mld zł, gdy budżet państwa zmaga się z kryzysem fiskalnym? To nie ma sensu. Przejaw megalomanii, której ludzie ostatecznie nie kupią. Naszym zadaniem jest dementować ten tani populizm - skwitował.