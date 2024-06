Lider partii Razem krytykuje plany ministerstwa finansów. "Miała być zmiana, jest biedowanie"

j23 15 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Kpiną jest cały rząd, a miało być normalnie. Żeby w miarę normalnie rządzić, nie można gnojowicy powierzać kluczowych resortów, bo to ludzie bez wyobraźni, łatwi do manipulowania przez łotrów, totalnie zacofani i nieprzygotowani do życia. Teraz ten od infrastruktury zaczyna głupoty opowiadać. Planuje stosować kary za przekroczenie przez kierowców 50 km poza terenem zabudowanym, i jak głupio to tłumaczy. Nie zajmie się cofaniem idiotyzmów wprowadzonych przez psiaki, tylko wprowadzić chce nowe. Może ktoś mu podpowie, żeby wprowadził zakaz rejestracji pojazdów przekraczających szybkość 100 km. na godzinę. I po sprawie.