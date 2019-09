Lidl zaskakuje. Chcesz z nami handlować? To tylko ze split payment

Wprawdzie od listopada system split payment obowiązkowy będzie w sektorze budowlanym, obrocie stalą, częściami samochodowymi i w innych branżach wrażliwych, to już dziś Lidl ogłasza, że wprowadza go u siebie.

Wszystko to w warunkach pełnej dobrowolności w branży w jakiej działa sieć. Choć dla pozostałych sektorów, przynajmniej na razie, to rozwiązanie będzie dobrowolne, to już dziś Lidl Polska nie pozostawia złudzeń.