Limit 30-krotności. Politycy PiS: niesprawiedliwa ulga, liczymy na głosy opozycji

PiS nie rezygnuje ze zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS, mimo wcześniejszych zapowiedzi, że sprawę odpuści. - Wygląda na to, że będziemy szukać innych rozwiązań, bo nasi koalicjanci rzeczywiście dość mocno stawiali tę sprawę. Nie będziemy za 30-krotność umierać - mówił w Polsacie News pod koniec października poseł i rzecznik PiS Radosław Fogiel.

Jednak już w środę (nieco ponad tydzień po tych słowach) temat wrócił, po tym, jak w Sejmie pojawił się poselski projekt w tej sprawie. Poselski, a nie rządowy, bo to skraca czas legislacyjny. A czasu jest mało, bowiem PiS ma chrapkę, by pobierać większe daniny od najlepiej zarabiających już od stycznia przyszłego roku, co pozwoliłoby utrzymać w ryzach wizję zrównoważonego budżetu.