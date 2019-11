Zniesienie limitu 30-krotności ZUS. Reakcja PO-KO: "Polacy, trzymajcie się za portfele"

- Trzymajcie się za portfele, bo PiS zaczyna realizować swoje obietnice wyborcze. Na pierwszy ogień idzie ok. 400 tys. pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, którzy mają szanse sprawić, że polska gospodarka stanie się rzeczywiście konkurencyjna i innowacyjna, a dystans do Zachodu będzie malał - powiedziała w Sejmie Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej.

- Mimo że w kampanii wielokrotnie słyszeliśmy, że tej ustawy nie będzie, to pierwszy projekt, jaki wpłynął do Sejmu. Dlaczego PiS to robi? Bo budżet na 2020 r., który przyjęli, nigdy nie był zrównoważony - dodała. Jej zdaniem, PiS tym działaniem "robi okrutną rzecz dla przyszłych pokoleń Polaków", podkreśliła też, że "system emerytalny trzęsie się w posadach". Posłanka Leszczyna stwierdziła ponadto, że PiS - realizując obietnice wyborcze - sprawi, że Polakom będzie ubywało pieniędzy.