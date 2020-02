LOT przedłuża decyzję o zawieszeniu rejsów do Chin

"Zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT podjął decyzję o przedłużeniu zawieszenia wszystkich rejsów wykonywanych pomiędzy Warszawą a Pekinem do 28 marca br. Decyzja wynika z troski o bezpieczeństwo Pasażerów oraz członków Załóg Polskich Linii Lotniczych LOT" – napisał przewoźnik w oświadczeniu.

Przypomnijmy, że decyzje o zawieszeniu połączeń przewoźnik podjął pod koniec stycznia. Ostatni samolot LOT-u do Chin wystartował 31 stycznia br. Samolot ten przywiózł do Polski członków załogi LOT-u pozostających w Chinach oraz tych pasażerów z Polski i Unii Europejskiej, którzy zdecydowali się wrócić do kraju.