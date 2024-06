"Lwiątko Marine Le Pen". 28-latek może zostać premierem Francji

Po tym jak prezydent Emmanuel Macron zdecydował się na ryzykowny krok, polegający na rozwiązaniu Zgromadzenie Narodowe po niekorzystnych dla jego ugrupowania wyborach do Parlamentu Europejskiego, dla Bardelli otworzyła się droga, która może doprowadzić go fotela premiera.

Jak ocenia CNBC, jeśli populiści zyskają przewagę, to właśnie on, energiczny i elokwentny 28-latek, wywodzący się z biednych przedmieść Paryża miałby największą szansę na kierowanie nowym rządem.

Zgodnie z podziałem kompetencji stanowisk we francuskim systemie, premier miałby znaczący wpływ na politykę wewnętrzną i gospodarczą Francji , a Macron jako prezydent pozostałby odpowiedzialny za politykę zagraniczną i obronność.

Problem w tym, że jak oceniają komentatorzy francuskiej sceny politycznej, choć magnetyzm Bardelli przyciąga młody elektorat, a jego prezencja przemawia do kobiet, to w jego brakuje mu konkretów i propozycji rozwiązań palących problemów, a polityka schodzi na dalszy plan w stosunku do promocji - pisze CNBC.