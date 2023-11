Maersk zwolni 10 tys. osób. Wszystko przez spadek zainteresowania usługami

O sprawie informuje brytyjski "The Guardian", który podał, że Møller-Maersk, jedna z największych na świecie firm żeglugowych, szykuje się do sporej redukcji etatów . Po zakończeniu procesu z pracą ma pożegnać się nawet 10 tys. osób.

Masowe zwolnienia w firmie Maersk

Gigant przekazał, że rozpoczął już proces zwolnień od początku roku. Teraz jednak planuje "zintensyfikować" działania , które mają doprowadzić do ograniczenia kosztów funkcjonowania firmy. Ma to na celu ochronić wyniki finansowe spółki w obliczu pogarszającej się sytuacji na rynku i spadkiem zainteresowania usługami logistycznymi.

I tak od stycznia pracę straciło już 6,5 tys. osób. Tym samym Maersk zmniejszył zatrudnienie ze 110 tys. osób do 103,5 tys.

Teraz jednak firma zamierza zwiększyć wysiłki mające na celu zredukować zatrudnienie. Do końca roku pracę ma stracić 2,5 tys. osób, a w 2024 r. kolejne 1 tys. Przyniesie to firmie co najmniej 600 tys. dolarów oszczędności w skali roku.