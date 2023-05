Makłowicz i synowie rozkręcają nowy biznes. Nakarmią Polaków gotowymi daniami

Co planują Makłowicz i Synowie?

– Do tej pory zrealizowaliśmy już liczne współprace w branży spożywczej, dlatego uważam, że zostanie producentem żywności jest dla naszej rodziny naturalnym następstwem. Co więcej, kulinaria od zawsze były u nas obecne. Wizyta z tatą w sklepie czy na targu była dla mnie i brata frajdą. W końcu przyszedł czas, kiedy postanowiliśmy stworzyć produkty, które sami chcielibyśmy kupować. Ponadto chcemy także pokazać, że jakościowe jedzenie wcale nie musi być drogie – mówi Mikołaj Makłowicz, pytany przez nas o nowy biznes.

Rynek dań gotowych rośnie

Wciąż jednak wielu Polaków we wszelakiej maści badaniach deklaruje, że gotuje w domu. Pytamy Mikołaja Makłowicza, czy według niego to dobry czas na rozkręcanie firmy oferującej dania gotowe.

– Kiedy jak nie teraz? Myślę, że po latach doświadczeń i licznych współpracach z partnerami, tata dojrzał do stworzenia czegoś całkowicie własnego. Dojrzałem także ja sam pod kątem biznesowym . Przyjąłem kilka bolesnych lekcji, które nauczyły mnie bardziej świadomego podejścia do prowadzenia firmy – mówi wiceprezes spółki Makłowicz i Synowie. I składa obietnicę.

"Jesteśmy otwarci na współpracę z dużymi sieciami"

– Jesteśmy otwarci na współpracę z dużymi sieciami, jak i detalistami. Jesteśmy otwarci na zagranicę. Nasze produkty są przeznaczone dla każdego kupującego. Czy to do wykorzystania podczas rodzinnego obiadu, czy kolacji solo. Po nasze produkty może sięgać każdy, kto w tych zwariowanych czasach chce po prostu trochę radości i przyjemności z jedzenia – opowiada syn Roberta Makłowicza.

Nie odpowiada też bezpośrednio na pytanie, kiedy możemy spodziewać się, że nowy podmiot będzie na siebie zarabiać . – Jesteśmy świadomi, że osiągnięcie rentowności to proces, jednak mamy duże ambicje i będziemy bardzo ciężko pracować, żeby je zrealizować – zapowiada.

Robert Makłowicz: rzeczy, które cenię i sam wybiorę trafią na talerz

Pod koniec 2022 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konkurentów dał zielone światło na utworzenie spółki Makłowicz i Synowie. Firma ma w przyszłości zamiar wybudować własny zakład produkcyjny. Do tego czasu będzie wykorzystywała dotychczasowe zdolności produkcyjne, które ma Grupa Pamapol.

Grupa Pamapol zapewni spółce joint venture moce produkcyjne oraz finansowanie. Ich wspólnik w tym przedsięwzięciu, Propinquus, zobowiązał się wnieść do spółki m.in. prawa z umowy licencyjnej na unijne znaki towarowe Makłowicz i Synowie.

Strony podpisały umowę na 30 lat. Zgodnie z nią Pamapol wniesie do przedsięwzięcia wkład gotówkowy w wysokości 2 mln zł, a Propinquus – wkład niepieniężny o wartości 1,2 mln zł.

Propinquus to z kolei spółka rodzinna, której wspólnikami są członkowie rodziny Makłowiczów. To ona zarządza prawami do wizerunku Roberta Makłowicza, dziennikarza, krytyka kulinarnego, pisarza i twórcy wideoblogu o tematyce historyczno-kulinarnej.