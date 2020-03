MAN zwolni produkcję w Starachowicach. Przez brak potrzebnych części

Natomiast do pracy przyjdą normalnie osoby zatrudnione w dziale wykańczającym pojazdy. - Do zrobienia pozostaje jeszcze 75 autobusów. Te pojazdy będą wykańczane przez około 450. pracowników. W momencie, kiedy autobusy zostaną wykończone, także ci pracownicy pójdą na przymusowe urlopy – zaznaczył Seweryn, cytowany przez PAP.

Związkowiec wskazał, że nie ma obecnie porozumienia między zarządem a pracownikami co do wynagrodzenia, jakie mają pobierać ci drudzy na przymusowych urlopach. Jak tłumaczył, firma chciałaby, żeby zatrudnieni wzięli urlop przymusowy wyłącznie za pierwszy tydzień. Seweryn uważa, że jest to "przerzucanie całego ciężaru na pracowników".