Marek Belka punktuje obietnice PiS. Nie ma dobrych wieści

W ubiegły weekend PiS przedstawił swoje obietnice wyborcze. Wśród nich znalazły się duże podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia miałoby wynosić 2600 zł brutto (obecnie 2250 zł). Dodatkowo pod koniec przyszłego roku płaca minimalna ma skoczyć do 3000 zł, a do końca 2023 roku do 4000 zł.

A już w zeszły wtorek rząd przyjął projekt rozporządzenia podnoszącego pensję minimalną do kwoty 2600 zł w przyszłym roku. Oznacza to wzrost o 350 zł w stosunku do kwoty tegorocznej. Minimalna stawka godzinowa podskoczy z 14,7 zł do 17 zł.