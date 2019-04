Mariusz Pudzianowski kontratakuje. Spór o biznes trwa, sportowiec opowiada o "nalocie w Andrychowie".

Żaden nalot, żadne zastraszanie, a wejście do własnej nieruchomości - Mariusz Pudzianowski w mediach społecznościowych zareagował na oskarżenia o włamanie do hotelu w Andrychowie. Podkreśla, że ma prawo do połowy nieruchomości. Opowiada o konflikcie z drugim współwłaścicielem.

