Marnowanie żywności. 1 marca wchodzi nowe prawo, posypią się kary

W praktyce oznacza to, że sklepy i sieci handlowe mają obowiązek zawarcia umów z organizacjami pozarządowymi. Żywność będą im przekazywać nieodpłatnie. Mowa o tym jedzeniu, które nadal nadaje się do spożycia, czyli na przykład podwiędnięte warzywa, produkty z uszkodzonych opakowań (jeśli to nie wpływa na jakość i przydatność do spożycia) czy też te, którym zbliża się koniec terminu ważności.