Maseczki są obowiązkowe prawie w całej Europie. Kary za brak - nawet tysiąc euro

Choć obowiązek nadal istnieje, nie trzeba żadnej wnikliwości, by wiedzieć, że wielu Polaków zakłada je tylko, gdy czuje, że naprawdę musi. A przecież na świeżym powietrzu zakładać je trzeba zawsze, gdy nie da się zachować odległości od innych osób. Tymczasem ze świecą szukać stosujących się do zasady ludzi na zatłoczonych promenadach czy ulicach.

Tak jest na przykład w Hiszpanii. Poszczególne regiony mogą wprowadzać własne zasady. I tak, w Andaluzji i w Galicji twarz trzeba zakrywać nawet na plażach lub basenach, ale nie jest to konieczne jeżeli przebywa się już w wodzie. Wysokość kar również ustalana jest na szczeblu lokalnym i wynosi zazwyczaj do 100 euro.

Włoski region Kampania przyjął przepisy, zgodnie z którymi można ukarać mandatem w wysokości 1000 euro osobę, która nie zasłania twarzy w ogólnodostępnym zadaszonym miejscu. Nie są to czcze pogróżki: serwis "The local" donosi, że w pierwszych dniach obowiązywania zasad ukarano trzech przedsiębiorców, którzy nie zobligowali swoich klientów do noszenia maseczek. Wśród ukaranych są właściciel baru i fryzjer.