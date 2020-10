Maseczki w całym kraju? Rozmowy o kolejnych obostrzeniach już ruszyły

4,2 tys. infekcji w ciągu ostatnich 24 godzin - to najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia. Przyśpieszenie epidemii widać gołym okiem. Jeszcze tydzień temu rekordem był próg 2 tys. zakażeń w ciągu doby. Długo wydawało się, że takich wyników nigdy nie osiągniemy. A jednak, osiągamy.

W ciągu ostatniej doby służby wykonały w Polsce 45 tys. testów. A to sprawia, że niemal co dziesiąty badany usłyszał pozytywny (czyli potwierdzający wirusa) wynik. W sumie ostatni tydzień przyniósł w Polsce łącznie 18 tys. wykrytych infekcji. A to wyraźnie więcej niż w miesiącach, gdy epidemia opanowała np. śląskie kopalnie.

Jak wygląda sytuacja epidemiczna?

Jednocześnie na kwarantannę trafiło już ponad 170 tys. Polaków. To poziom widziany ostatni raz… w kwietniu tego roku. W czwartek Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić listę powiatów, które trafią do żółtych i czerwonych stref. Resort wprost mówił, że znajdzie się na niej ponad 100 miejsc. A to blisko 1/3 Polski.

Emerytury w żółtych strefach. Pieniądze już nie od listonosza?

Jak wynika z informacji money.pl, w Ministerstwie Zdrowia ruszyły rozmowy na temat ewentualnych obostrzeń. Powód jest oczywisty - epidemia wyraźnie przyśpiesza. Choć resort zapewnia, że łóżek i respiratorów dla pacjentów z COVID-19 nie zaczyna brakować, to wcale nie chce testować granic wytrzymałości systemu. Te jednak nie są daleko.

Polacy zamknięci w domach. 171 tys. osób na kwarantannie

Jak informowaliśmy w money.pl, takie tempo epidemii oznacza, że respiratory dla pacjentów z koronawirusem mogą się skończyć w ciągu najbliższych tygodni.

Stąd na stole znów pojawiły się ewentualne, kolejne restrykcje. I tak jednym z pomysłów jest powrót do sytuacji z wiosny, gdy w całej Polsce noszenie maseczek było obowiązkowe.

Jak wynika z informacji money.pl, żadne pewne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły, ale rozmowy na ten temat już się zaczęły. Żadne obostrzenia nie pojawiają się, dopóki zgody nie wyda Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Zmiany w żółtych i czerwonych strefach Ministerstwo Zdrowia ogłosiło 29 września, ale przepisy wciąż się nie pojawiły. Minister Zdrowia Adam Niedzielski nowe reguły dla powiatów w strefie żółtej i czerwonej ogłosił tego samego dnia, gdy zielone światło wydał premier Mateusz Morawiecki. Na rozporządzenie wciąż czekamy.

Wstępnie resort planował ruszyć z nowościami do połowy października, ale musiał przyśpieszyć prace. Zmiany reguł zaczną obowiązywać od 10 października. Dokument wciąż jest w trakcie opracowywania. Może się zatem okazać, że na liście obostrzeń pojawią się nowości - czyli w zasadzie powrót do niektórych reguł z wiosny.

Jak wynika z informacji money.pl, najpierw rozpatrywane są te obostrzenia, które nie demolują lokalnych biznesów. Z naszych informacji wynika, że Ministerstwo Zdrowia jest zadowolone z regionalnego podziału zasad. Dzięki temu przedsiębiorcy ze stref, gdzie nie ma wirusa, mogą normalnie pracować. Nie jest zatem rozpatrywane zniesienie tego podziału.

Jednocześnie resort rozgląda się za rozwiązaniami, które stosują inne kraje. A takie również się pojawiają. I tak np. bez kosztowy jest nakaz ściszania muzyki w restauracjach, by ludzie nie musieli do siebie krzyczeć. A to właśnie krzyk i głośne rozmowy zwiększają transmisję wirusa. Czesi z kolei rozważają wprowadzenie rejestracji wszystkich gości w restauracjach i pubach, by ułatwić dochodzenia sanitarne. Takie przepisy obowiązują np. w Niemczech.

Wspólna konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zaplanowana jest na czwartek, na godzinę 13.30.

Jednocześnie warto zauważyć, że wciąż nie pojawiło się rozporządzenie klasyfikujące kolejne powiaty do czerwonych i żółtych stref. Projekt w tej sprawie Ministerstwo Zdrowia zwykle prezentowało na kilka godzin przed oficjalną konferencją prasową.

