Masz piec lub kominek? Musisz to zgłosić, rusza ewidencja

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel bądź zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw - powstaje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Oznacza to wprost, że każdy ma obowiązek przyznania, czym ogrzewa dom. Jeśli tego nie zrobi, grozi mu kara grzywny. Ile? Od 20 zł do nawet 5 tys. zł.

- Tu, powiem górnolotnie, chodzi o dobro nas wszystkich. Potrzeba kampanii informacyjnej, by wytłumaczyć, jaki jest tego cel. Tak, byśmy jak najszybciej zlikwidowali te kopciuchy, bo trzeba jasno powiedzieć, że wymiana tych kotłów idzie bardzo powoli, to niestety kuleje - podkreślił Piotr Siergiej.

Kłamstwo w deklaracji? Nie warto

Kłamać nie warto i nie ma sensu, prawdziwość deklaracji może sprawdzić na przykład kominiarz, będzie mógł on też uzupełnić deklarację o dodatkowe informacje lub zmodyfikować to, co pojawiło się w dokumencie. Zapukać do drzwi może także Straż Miejska, a to już ryzyko dostania mandatu.

- Mam wiarę w uczciwość, wydaje mi się, że większość osób będzie podawała prawdziwe dane. Ale nawet jeśli ktoś poda, że ma piec gazowy, a będzie miał węglowy, czy nawet zaznaczy, że ma kocioł piątej klasy, a będzie miał kopciucha, to musi mieć świadomość, że w przypadku kontroli Straży Miejskiej to może wypłynąć - podkreślił Piotr Siergiej.

Podkreślmy raz jeszcze, ogrzewanie kopciuchem nie jest karalne, jednak Polska, ze względu na transformację energetyczną, jest zobowiązana unijnymi dyrektywami do zmiany źródeł ciepła. Dlatego władze muszą wiedzieć, ile pieców pozostało do wymiany. Każdy kopciuch, niezależnie od informacji podanej w deklaracji, będzie musiał zostać zlikwidowany.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Po co w ogóle powstał nowy rejestr? To wyjaśniła w programie "Money. To się liczy" Anna Kornecka, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Podkreśliła, że nie będzie to mechanizm służący do karania za niewłaściwy sposób ogrzewania domu. Ewidencja ma dać informację, jakie działania trzeba podjąć, by osiągnąć pożądany stan efektywności energetycznej.