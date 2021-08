Miała być fala zwolnień po tarczach, jednak dane temu przeczą. Pod koniec roku możliwa zmiana sytuacji

Lipiec okazał się piątym miesiącem z rzędu, gdy spada w Polsce bezrobocie. We wtorek GUS opublikował dane , z których wynika, że stopa bezrobocia spadła z 5,9 proc. odnotowanych w czerwcu do 5,8 proc. W szczytowym momencie, na początku tego roku, sięgała już 6,5 proc. Nie jest to wielkie zaskoczenie dla ekonomistów, którzy spodziewali się mniej więcej takich statystyk.

Co z nich wynika? Przede wszystkim to, że wbrew wielu obawom, rozliczenie się firm z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej nie pociągnęło za sobą bardziej zauważalnych zwolnień.

To istotne o tyle, że w 2020 roku, kiedy rządzący przyjmowali kolejne odsłony tarcz antykryzysowych, pojawiały się głosy, że są one "odroczeniem" wpływu pandemii na rynek pracy. Zapisy tarcz przewidywały okres ochronny dla pracowników firm, które pobrały subwencje. Po rozliczeniu się z nich przedsiębiorstwa miały przystąpić do zwolnień. Dane wskazują, że nie doszło do takiego zjawiska na masową skalę.