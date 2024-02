Miało być w 100 dni. Rząd każe czekać. Zmian w składce zdrowotnej w tym roku nie będzie

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców to jeden z najbardziej palących problemów, który pozostawiła po sobie reforma podatkowa PiS . Polski Ład przewiduje bowiem m.in. płacenie składki zdrowotnej od sprzedanego samochodu firmowego czy innego środka trwałego. Absurd tak bardzo uwiera przedsiębiorców, że jego zlikwidowanie zostało wpisane do "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów".

Co ze składką zdrowotną? Domański obiecywał zmiany

Zmiany w składce zdrowotnej na pewno nie w tym roku

Podczas obrad nie zapadły kluczowe decyzje, przedstawiciele rządu przekazali jednak istotne informacje. Przede wszystkim wszystko wskazuje na to, że zmiany w składce zdrowotnej nie wejdą w życie w najbliższym czasie.

Wyjaśnił też, że wykluczony jest także prosty powrót do składki zdrowotnej sprzed 2022 r., ponieważ uszczupliłoby to wpływy o 9,5 mld zł w warunkach 2024 r., a w warunkach 2025 r. - 10 mld zł.

Opisuje też, jak może wyglądać druga opcja rozważana przez rząd. "To tzw. system mieszany, w ramach którego osoba prowadząca działalność gospodarczą miałaby do wyboru składkę ryczałtowo-progową, lub składkę ustalaną proporcjonalnie w relacji do dochodu - który byłby całkowicie tożsamy z dochodem w rozumieniu przepisów podatkowych" - czytamy w komentarzu.