Mikromieszkania za 14 tys. za mkw. Patodeweloperka kwitnie

Mikrokawalerka za 14 tys./mkw.

Naginanie prawa

Jak taki proceder oceniają prawnicy? - Gdy zmienia się sposób użytkowania pomieszczeń, wymaga to zgłoszenia do urzędu, w przeciwnym wypadku jest to samowola budowlana. Moim zdaniem w tym wypadku to nie tylko pogoń za zyskiem, ale również problem ludzi, którzy się na to godzą - dodał Jacek Kosiński, partner w kancelarii Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni, który przyznaje, że zjawisko kupowania większych lokali i dzielenia ich na mniejsze jest dziś powszechne.