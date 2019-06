Milion złotych za dzieciństwo za kratkami. Zadośćuczynienie dla córki Żołnierzy Wyklętych

Obejrzyj: Niemcy zniszczyli stolicę. Oto co warszawiacy sądzą o odszkodowaniu

- Cierpienia wnioskodawczyni były bardzo duże, natomiast sąd zasądzając zadośćuczynienie musi też brać pod uwagę stopień zamożności społeczeństwa i dbać o to, by zadośćuczynienie było godne, ale jednocześnie nie powodowało nadmiernego wzbogacenia. Ważąc te wszystkie okoliczności i mając na uwadze to, że kwota miliona złotych w odczuciu społecznym jest jednak kwotą znaczną, sąd uznał, że zadośćuczynienie w takiej wysokości będzie w tej konkretnej sprawie sprawiedliwe - argumentował sędzia Adam Daniel z Sądu Okręgowego w Lublinie.