Minister zapewnia: budżet MON będzie najwyższy w historii

Tomczyk pytany był o informację, którą tydzień temu podała telewizja Republika, że M ON planuje ograniczyć wydatki na obronność o ok. 57 mld zł w latach 2025-2028.

Wiceminister o budżecie na wojsko

Według niego, w 2025 roku budżet MON wyniesie około 115-120 mld zł, a do tego dojdzie jeszcze Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych w wysokości kilkudziesięciu miliardów złotych. - To gigantyczne pieniądze, które wydajemy dzięki Polakom, dzięki polskim podatnikom - dodał Tomczyk.

Mówił też o NATOwskiej, antyrakietowej bazie w Redzikowie na północy kraju. "Mamy w Polsce bazę NATO, która jest już w pełni ukształtowana. Jest gotowa do użycia i została wpięta w system NATOwski. To dla nas ogromny krok do przodu, bo to pokazuje, że my na mapie świata jesteśmy w systemie natowskim, amerykańskim i Polska jest dzisiaj krajem bezpiecznym" - powiedział Tomczyk. Jak dodał, baza będzie chronić przez rakietami balistycznymi.