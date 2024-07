Wydatki na wojsko w dół? PiS: sabotaż. Szybka odpowiedź rządu

Spór o wydatki na wojsko

"TV Republika ujawniła dokument, z którego wynika, że MON planuje ograniczyć wydatki na obronność o 25 proc. (o ok. 57 mld złotych) w latach 2025-2028. Negatywnie zaopiniował to szef Sztabu Generalnego, gen. Wiesław Kukuła" - czytamy na portalu stacji.

"To kłamstwo. Według naszych planów wydatki na obronność wzrosną o conajmniej 10 proc. w porównaniu do tegorocznego budżetu. Proszę nie powtarzać kłamstw i nie opierać się na niejasnych źródłach. Nasi przeciwnicy, szczególnie na wschodzie, tylko na to czekają" - napisał na platformie X wicepremier.