Spór o wydatki na wojsko. Są sprzeczne doniesienia

"TV Republika ujawniła dokument, z którego wynika, że MON planuje ograniczyć wydatki na obronność o 25 proc. (o ok. 57 mld złotych) w latach 2025-2028. Negatywnie zaopiniował to szef Sztabu Generalnego, gen. Wiesław Kukuła" - czytamy na portalu stacji.

Spór o wydatki na wojsko

"Sztab Generalny właśnie potwierdził na konferencji prasowej, że taki projekt - przewidujący cięcia wydatków - do nich trafił z MON. Potwierdził to też dyrektor generalny ministerstwa podczas kontroli poselskiej" - napisał na platformie X poseł Radosław Fogiel.

Rekordowe wydatki na obronność

Wskazał, że w 2024 r. budżet na obronność przyjęto na poziomie ok. 169 mld zł. - W przyszłym roku będzie to jeszcze więcej, szacujemy, że około 10 proc. więcej. To jest nieporównywalne do tego, co było w poprzednich latach - powiedział szef MON.