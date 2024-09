Ministerstwo Rolnictwa chce walczyć z wojną cenową dyskontów

MATUZ : 26 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Ale to tej pory rząd biernie się się przyglądał poczynaniom sieci Lidl i Biedronka a teraz mamy "Wojnę cenową" ? Praktyki Lidla jak i Biedronki promujące klientom obniżki towarów są niedopuszczalne zwłaszcza , że w rzeczywistości towaru nie ma albo limit jest taki niski , że następuje natychmiastowa wysprzedaż zwłaszcza w godzinach rannych ( okresie gdzie większość klientów jest w pracy). Termin ważności towarów promocyjnych jest niski ( więc mamy promocję zatajona z uwagi na terminy ważności ). Wprowadzanie klientów w błąd co do wartości produktów jest nagminne zwłaszcza , że etykiety cenowe nie są na bieżąco zmieniane i rzeczywistość na kasach jest zupełnie inna - forma oszustwa gdzyż towar kosztuje wiele więcej niż go wyceniono !