Mity na temat silversów. Oto największe fake newsy

Choć Polska starzeje się w szybkim tempie, co siłą rzeczy wpływa na rynek pracy, to wciąż wokół pomocników po 50. roku życia funkcjonuje wiele mitów, które wpływają na podejście rekruterów do tzw. silversów.

Jak czytamy w raporcie OLX Srebrne Talenty , według danych GUS , od 20 lat, systematycznie rośnie udział osób 50 plus w populacji Polski i już niedługo osiągnie on 40 pro. Kiedyś wizualizacja struktury wiekowej społeczeństwa przypominała klasyczną piramidę.

Dzisiaj ten kształt staje się inny, bo szeroka podstawa przesuwa się sukcesywnie ku górze. Wg ostatniego spisu powszechnego GUS, mediana wieku w Polsce to 42 lata (dla porównania w 2011 roku było to 38 lat) .

Fakty i mity na temat "silversów"

Co więcej, badania naukowe pokazują, że pracownicy w wieku 50 plus rzadziej korzystają ze zwolnień lekarskich niż ich młodsi koledzy. W rzeczywistości, częstotliwość nieobecności w pracy jest bardziej związana z satysfakcją z wykonywanej pracy niż z wiekiem pracownika.

Badania pokazują, że pracownicy z upływem lat coraz rzadziej zmieniają pracę. Zatrudniając osoby w wieku 50 plus, pracodawcy zdecydowanie zmniejszają ryzyko rotacji pracowników. To przekłada się na wymierne oszczędności związane z uniknięciem kosztów rekrutacji i szkolenia nowych pracowników. Co więcej, utrzymanie doświadczonych pracowników w organizacji pozwala na zachowanie tzw. pamięci instytucjonalnej, co pomaga uniknąć kosztów związanych z luką kompetencyjną.