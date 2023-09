Morawiecki straszy: jakby się dorwali do władzy, to sprzedadzą Tatry i Bałtyk

Premier Mateusz Morawieckiego w ramach wyborczego objazdu Polski we wtorek był m.in. w Siedlcach. - Zbliżają się dla Polski fundamentalne wybory, od których będzie zależała nasza przyszłość - przekonywał i szybko też dodał, atakując opozycję: "jakby się dorwali do władzy, to sprzedadzą Tatry i Bałtyk"