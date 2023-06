Można stracić 500 plus. Trzeba się pospieszyć z wnioskiem

O sprawie informuje "Rzeczpospolita" i podkreśla, że osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, powinny do 30 czerwca złożyć wniosek o wypłatę 500 plus. Wszystko przez fakt, że kończy się obecny okres świadczeniowy i trzeba ponownie ubiegać się o pieniądze na kolejny okres.

500 plus. Poślizg przy wniosku opóźni wypłaty

Warto nie przegapić terminu. Kto złoży wniosek jeszcze w piątek, może liczyć na to, że ZUS rozpatrzy wniosek go i dokona wypłaty do 31 sierpnia z wyrównaniem za bieżący miesiąc.