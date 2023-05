Przyszłość bankowości: jak technologie zmieniają sposób, w jaki korzystamy z usług bankowych?

Czym jest bankowość przyszłości?

Czym jest bankowość przyszłości? To bankowość internetowa i mobilna, dopasowana do potrzeb i oczekiwań każdego użytkownika. Bankowość przyszłości będzie udostępniać klientowi narzędzia ułatwiające zdalne zarządzanie finansami i inwestycjami, do użytku wszędzie tam, gdzie będzie mógł uzyskać dostęp do sieci.

Cyfrowa transformacja: Jak technologie zmieniają bankowość?

Pod koniec grudnia, jak wynika z raportu NetB@nk, liczba umów klientów indywidualnych, którzy mają możliwość korzystania z bankowości elektronicznej, wynosiła niemal 42 mln. Jednocześnie ponad 22 mln użytkowników aktywnie korzystało z bankowości internetowej. Wyraźnie w tej kategorii badawczej widoczna jest stała tendencja wzrostowa. Można pokusić się o teorię, że zdecydowana większość klientów nie idzie już do banku, ale loguje się do swojej bankowości elektronicznej, chcąc sprawdzić np. stan konta, wykonać przelewy czy zlecić polecenia stałej zapłaty.

Digitalizacja bankowości przyniosła z pewnością wzrost liczby transakcji, a to z kolei wymusiło konieczność inwestycji w rozwój infrastruktury płatniczej. Przed pandemią, zgodnie z Raportem Digital Banking Maturity z 2022 roku, jedynie 55 proc. banków z 41 krajów na świecie oferowało możliwość otwierania konta zdalnie w 2021 roku, a rok później było to już około 70 proc. instytucji.

Wraz z rozwojem technologii zmienia się bankowość elektroniczna. Banki stają się czymś więcej niż instytucją finansową. Aspirują do tego, by być złożonymi, zaawansowanymi platformami, które oferują usługi związane z:

Bankowość mobilna: jak smartfony zrewolucjonizowały korzystanie z usług bankowych?

Wydaje się, że jeszcze kilka lat temu nowością była bankowość w telefonie. Z końcem grudnia 2022 roku, jak wskazuje raport NetB@nku, liczba aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych wyniosła już 19,3 mln osób. W odniesieniu kwartał do kwartału oznacza to wzrost o niemal 3,5 proc., zaś w stosunku rok do roku wzrost jest jeszcze wyższy i wynosi prawie 17 proc. Aktywnie z bankowości mobilnej korzysta ponad 13,5 mln użytkowników, co oznacza, że osoby te logują się przynajmniej raz w miesiącu do aplikacji mobilnej, ale nie logują się do bankowości elektronicznej.