Luzowanie obostrzeń nie dla nich. "Zabrakło jednego słowa"

"Zabrakło jednego słowa - aquapark" - możemy przeczytać na facebookowym koncie Suntago Park of Poland. To komentarz do ogłoszonej przed kilkoma dniami przez premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego listy przedsiębiorstw, które będą mogły warunkowo wznowić działalność od 12 lutego.

Lista obostrzeń zamieszczona na rządowych stronach nie pozostawia złudzeń. Od najbliższego piątku otworzyć się będą mogły baseny. Parki wodne na swoją kolej muszą jeszcze poczekać.

- W przepisach nie ma jasnej deficjencji aquaparku i basenu. Trudno nakreślić granicę, gdy basen z jedną zjeżdżalnią staje się aquaparkiem, dlatego przy braku jednoznacznej definicji trudno też jest interpretować ten podział - mówi money.pl Aneta Czaplińska, Marketing Manager w Aquapark Reda.

Czy zatem można się spodziewać, że placówka w Redzie otworzy od piątku choćby sam basen? - Z decyzją odnośnie otwarcia basenu sportowego czekamy do momentu publikacji rozporządzenia oraz wytycznych - wyjaśnia nasza rozmówczyni. To samo dotyczy wznowienia działalności AquaSzkoły i AquaFitness.

Na pewno nie otworzy się natomiast Wrocławski Aquapark, co potwierdza money.pl Aneta Rawecka, dyrektor ds. marketingu.

Dwutygodniowy okres przygotowawczy do otwarcia

W projekcie rozporządzenia, które ma zmienić obowiązujące obostrzenia od 12 lutego, znalazł się zapis umożliwiający otwarcie basenu. Polegać ma ono "na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego", lecz bez udziału publiczności.

Zwróciliśmy się z pytaniami do Ministerstwa Zdrowia. Chcieliśmy się dowiedzieć, co przemawiało za otwarciem basenów, a pozostawieniem zamkniętych aquaparków, a także czy istnieje szansa, by parki wodne mogły otworzyć się np. od 26 lutego - do tego dnia bowiem wyznaczone zostały obecne obostrzenia.

- Nadmierne poluzowanie zasad mogłoby doprowadzić do ponownego, dużego wzrostu liczby pacjentów. Aquaparki to duże podmioty, gdzie dochodzi do kumulacji gości, a to sprzyja rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 - wyjaśnia Jarosław Rybarczyk, główny specjalista z biura komunikacji MZ.

Podkreśla też, że choroba COVID-19 dla części osób "jest chorobą śmiertelną". W trosce zatem o zdrowie i życie Polaków część placówek została otwarta warunkowo i w reżimie sanitarnym, by sprawdzić, czy nie zwiększy to rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Załóżmy jednak, że za tydzień lub dwa konferencję prasową zwoła minister zdrowia Adam Niedzielski i ogłosi na niej, że od końcówki lutego goście będą mogli powrócić do aquaparków. Czy zatem punkt w Redzie byłby gotowy, aby w zaledwie kilka dni wznowić działalność?

- Specyfika naszego obiektu wymaga dłuższych przygotowań do każdego otwarcia. Przygotujemy się na różne warianty, jednak niezbędne jest napełnienie niecek, podgrzanie oraz uzdatnienie wody, a następnie wykonanie obowiązkowych badań kontrolnych. Taki proces jest nieubłagany i wiąże się co najmniej z dwutygodniowym okresem przygotowawczym - odpowiada Aneta Czaplińska.

Tygodnia na wznowienie działalności potrzebuje natomiast Aquapark Wrocław, a to dlatego, że placówka "stoi w blokach startowych" i tylko czeka na zielone światło od rządu. Jak tłumaczy Aneta Rawecka, niecki basenowe są wypełnione wodą, a ta na bieżąco kontrolowana jest przez Sanepid. Aby zatem ruszyć, wrocławski punkt potrzebuje wyłącznie skompletować kadrę, czyli np. ratowników czy instruktorów.

Parki wodne radzą sobie na różne sposoby

Rzeczniczka obiektu zwraca uwagę na reżim sanitarny, do którego dostosowała się placówka. Na terenie aquaparku rozmieszczone są m.in. kamery termowizyjne, które badają temperaturę ciała każdego klienta.

- Dodam, że podczas prowadzonej działalności (od 6 czerwca 2020 do 17 października 2020) przy zachowaniu wszystkich obostrzeń sanitarnych nie zgłoszono ani jednego przypadku zachorowania w naszym obiekcie. Zarówno wśród klientów, jak i pracowników - podkreśla Aneta Rawecka.

Aquapark Reda i Wrocławski Aquapark pozostają zamknięte od 17 października, czyli od momentu, kiedy jeszcze istniał podział na żółte i czerwone strefy. W tamtym czasie cała Polska stała się strefą żółtą, a część powiatów - czerwoną.

Aneta Czaplińska nie chce jednak zdradzić informacji, jak wpływa to na kondycję finansową firmy. Tłumaczy, że jako podmiot prywatny przedsiębiorstwo nie udziela takich informacji.

Informacja o zamknięciu widnieje na stronach większości parków wodnych. Nie sprzedają one również biletów w sieci.

Z obecną sytuacją radzą sobie różnie. Dla przykładu: po wejściu na stronę internetową Suntago natychmiast wyświetla się okienko z ofertą zakupu vouchera. Będzie można go wykorzystać w przyszłości, jak już Park of Poland wznowi działalność.

Park Wodny w Krakowie natomiast uspokaja swoich klientów, którzy wykupili karnety. W komunikacie na stronie placówka zapewnia, że zostały one "zawieszone wraz z datą zamknięcia" (czyli od 17 października). Karnety zostaną odblokowane, jak tylko aquapark znów będzie miał zielone światło do wznowienia działalności.

Z kolei Park Wodny Koszalin od 3 lutego 2021 roku oferuje klientom usługi w ramach małego spa.

Przypomnijmy, od 12 lutego otworzyć się będą mogły kina, teatry, opery i filharmonie - ale z obłożeniem sal w maksymalnie 50 proc. Otworzą się również hotele, które również nie będą mogły przekroczyć połowy zajętych miejsc. Luzowanie obostrzeń zakłada także powrót amatorskiego sportu na świeżym powietrzu - otwarte będą boiska, korty i podobne miejsca.

