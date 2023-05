Na wynajem zamiast na sprzedaż. Deweloperzy zmieniają strategię w kurortach nadmorskich

Przez wysoką inflację, która doskwiera naszym portfelom , Polacy decydują się na cięcia kosztów. Widać to chociażby po planach urlopowych . Zamiast kilkunastodniowych wyjazdów, coraz częściej decydujemy się na weekendowe czy jednodniowe wypady nad morze. Pokazała to miniona majówka .

Apartamenty nad morzem na wynajem zamiast na sprzedaż

A zatem nowe inwestycje coraz częściej są zmieniane na condohotele lub apartamenty na wynajem. Wszystko przez fakt, że ceny nadmorskich nieruchomości są ogromne, a zarazem powstaje ich więcej, niż jest chętnych do ich zakupu.

– W latach 2019-2021 przeżywaliśmy prawdziwy boom inwestycyjny nad polskim morzem. Działki sprzedawały się jedna za drugą, a na nich powstawały nowe hotele, aparthotele i osiedla z inwestycjami deweloperskimi. Obecnie widzimy, że wiele inwestycji zbliża się do końca, a chętnych jest mniej. Tym bardziej że ceny nad morzem nadal rosną – wytłumaczył ekspert.

Luksusowy apartament na wynajem? To już się dzieje

Dlatego też coraz więcej deweloperów oferuje swoje nieruchomości na wynajem, co widać w ofertach wakacyjnych . Barierą nie do przeskoczenia dla niektórych mogą jednak okazać się ceny luksusowych lokali .

Zachętą do wynajmu są ceny sprzedaży apartamentów. Jak wskazał ekspert, cena za metr kwadratowy np. w Pustkowie, Sarbinowie czy Grzybowie wynosi ok. 13 tys. zł. – W najmodniejszych kurortach takich jak: Świnoujście, Kołobrzeg czy Międzyzdroje te wartości są zwykle nawet dwukrotnie wyższe. Apartament nadmorski o wielkości miejskiej kawalerki to więc wydatek rzędu minimum 700 tysięcy złotych – wyliczył Mirosław Król.