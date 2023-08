Nadchodzą ważne dane GUS, które wpłyną na portfele tysięcy Polaków

super 15 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Obniżenie stóp o 25pb wydłuży zejście do celu o rok do dwóch. Co to oznacza? Że koniec podwyżek cen zakończy się z wynikiem wyższym o 8% inflacji - całkowitej (bo działała dłużej)