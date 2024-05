Nadchodzi wielka zmiana dla portfeli Polaków. Fala już ruszyła

Według GUS przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w kwietniu o 11,3 proc. rok do roku - do 8271,99 zł. Jak wynika z badań PIE, ponad połowa firm podniosła pensje pracowników w pierwszych czterech miesiącach roku, a 36 proc. planuje kolejne podwyżki do końca 2024 r.