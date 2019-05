Nagroda money.pl rozdana po raz pierwszy. Laureaci debatowali o przedsiębiorczości

Michał Sołowow Człowiekiem Roku money.pl, eObuwie.pl zwycięzcą w dwóch kategoriach: Technologia, która zmieniła zasady gry oraz Firma Roku. Tę ostatnią nagrodę zdobyła ex aequo ze spółką Wielton.

Debatę poprowadził redaktor naczelny money.pl Mikołaj Kunica. Jej uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące wyzwań, jakie stoją przed firmami, by utrzymać się na szczycie świata biznesu.

- Ważna jest innowacyjność oraz dobra strategia. By znaleźć się na topie musieliśmy przejąć naszych konkurentów na zagranicznych rynkach. Powtórzę raz jeszcze - strategia i odważne decyzje pozwalają firmie znaleźć się na topie - stwierdził Paweł Szataniak.

- Nie oddajemy naszej technologii w cudze ręce. Mamy usługę, która wyprzedza konkurencję. Na przykład dzięki skanowaniu stopy jesteśmy w stanie wyprodukować wkładki do butów pod konkretnego klienta - powiedział z kolei prezes eObuwie Marcin Grzymkowski.

- Receptą na sukces, a może jak uniknąć błędu jest to, by nie spocząć na laurach. Rynek ciągle się zmienia. Jeśli jest się już na szczycie to trzeba znaleźć sobie jeszcze wyższy - stwierdził prezes PFR Paweł Borys.