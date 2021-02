Najtańsze oferty z rynku pierwotnego w Polsce. Gdzie kupisz własne M "za pół ceny" a nawet taniej?

O cenach mieszkań i domów jak wiadomo decyduje w pierwszym rzędzie to, co najważniejsze w nieruchomościach, czyli lokalizacja. Stąd prosty wniosek, że najdrożej jest w lokalizacjach absolutnie topowych, najtaniej zaś tam, gdzie "diabeł mówi dobranoc". Tymczasem, jak się okazuje, jest to zasada, która nie zawsze i nie do końca znajduje potwierdzenie w praktyce. Przynajmniej w odniesieniu do swej drugiej części, czyli tej dotyczącej rynkowej "taniości".