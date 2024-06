Największy hotel na Lubelszczyźnie otwarty. Promocje dla policjantów

Inwestorem jest spółka Arche, która kupiła pustostan sanatorium milicyjnego i postanowiła przerobić go na hotel . Budowę sanatorium rozpoczęto w 1983 r., lecz realizację przerwano już po upadku komunizmu. Pieniędzy brakowało i nieukończony obiekt w stanie surowym trafił pod zarząd Starostwa Powiatowego w Puławach, stał pusty przez dziesięciolecia.

Jak pisaliśmy na money.pl stylistyka hotelu ma nawiązywać do czasów PRL-u. Inwestor starał się zachować oryginalny charakter architektoniczny budynku i nie przebudował części, które powstały w latach 80. Dzięki temu goście mają podziwiać ściany balkonów w autentycznych kolorach z tamtych czasów. Stare ceglane mury zostały wyeksponowane.

Oferta dla policjantów

- Zawsze działam na emocjach, więc na zakup niedokończonego, zniszczonego przez ząb czasu sanatorium, zdecydowałem się szybko. Dzięki bardzo dobrej współpracy z odpowiednimi służbami i władzami cała inwestycja od nabycia do otwarcia zajęła nam zaledwie trzy lata. To ewenement w skali kraju, który pokazuje, że jak urzędnik chce, to może działać w naszym państwie szybko i sprawnie - powiedział dla propertydesign.pl Władysław Grochowski, prezes Grupy Arche.