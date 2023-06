Nakrętki od butelki Coca-Coli nie oderwiesz. Koncern przygotował się pod nowe prawo

real 15 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Kiedyś było powiedzenie: "“Ludzie uciekajta, doktory jadą…”. Dziś przekłądając to na aktywność brukselskich "doktorów" z UE to powiedzenie nabiera aktualności. "Wraz z nowymi butelkami w mediach i na nośnikach reklamowych pojawią się informację, jak korzystać z nowej nakrętki" - UE nauczy was nieuświadomieni jak korzystać z nakrętki. Kiedy to szkolenie i kto za to płaci.