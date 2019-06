"Nalot" Pudzianowskiego na hostel. Po publikacjach money.pl, sąd staje po stronie przedsiębiorcy

Przypomnijmy - w połowie zeszłego roku Mariusz Pudzianowski w asyście współpracowników przyjechał do hostelu w Andrychowie . Z relacji współwłaściciela obiektu, Andrzeja Kowalczyka, wynika, że miał on przepędzać gości hostelu, wykręcać zamki, a nawet wynosić rzeczy - w tym łóżka czy szafy.

"Pudzian" tłumaczył, że może to robić - bo hostel jest w połowie jego. Wszystko dlatego, że kupił połowę udziałów od byłej żony Kowalczyka. Andrzej Kowalczyk odpowiadał na to jednak, że sportowiec nie miał prawa nabyć udziałów, bo jego rozprawa o podział majątku z byłą żoną trwa.

Kowalczyk poinformował money.pl, że właśnie dotarło do niego postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie . Sąd postanowił "zabezpieczyć postępowanie o podział majątku Andrzeja Kowalczyka i jego byłej żony". A to oznacza, że Pudzianowski nie będzie mógł na przykład zbyć swoich udziałów w hostelu.

Co się stało w hostelu w Andrychowie?

I jak mówi, do dziś ich nie odzyskał. Nie wie nawet, gdzie one są.

Co na to wszystko sam "Pudzian"? Z nami nie chciał rozmawiać o sprawie. - Prasa nie jest sądem i miejscem do rozstrzygania spraw - napisał do nas w SMS-ie. Po publikacji artykułu w money.pl 19 kwietnia, Pudzianowski opublikował jednak oświadczenie na Facebooku. Zapewniał, że udziały w hostelu nabył zupełnie legalnie - i może robić z nimi co chce.