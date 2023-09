Narasta problem w Europie. Nie ma kto uczyć dzieci

Pokoje nauczycielskie świecą pustkami, w przeciwieństwie do klas, które są przepełnione. Państwa Europy Zachodniej zgłaszają braki nauczycieli. We Francji związki zawodowe alarmują, że nawet co druga szkoła ma niedobór kadr. W Niemczech wakaty liczy się w tysiącach. Problem ten dotknął też Polski.